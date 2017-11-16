Haber: Semih Baykal

PTT, öğretmenlere özel yeni bir kampanya başlattı. PTT, vatandaşlar tarafından tanınırlık ve kullanırlılık oranının artırılması amacıyla özel gün ve bayramlarda hizmet içerikli kampanyalarına devam ediyor. Öğretmenlere yönelik başlatılan yeni kampanya hakkında bilgiler veren PTT Bolu Şubesi Baş Müdürü Şahin Abak şunları söyledi; “ Kurumumuzca 24 Kasım 2017 tarihinde kutlanacak olan Öğretmenler Günü öncesindeki 5 iş gücü 17-20-21-22-23 Kasım 2017 tarihlerinde öğretmenlerimize, kurum kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle ticari gönderiler hariç postaya verilen Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurt içinden yüzde 25 indirim uygulayacak. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Gününü’ kutlar, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.