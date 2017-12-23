Haber: Semih BAYKAL

Vatandaşlar tarafından tanınırlık ve kullanılırlık oranının arttırılması amacıyla özel gün ve bayramlarda hizmet içerikli kampanyalar düzenleyerek tanıtım faaliyetleri gerçekleştiren PTT, yine bu kapsamda yılbaşı için kampanya düzenliyor. Tebrik kartları posta ücreti müşteriden tahsil edilmek kaydıyla ücretsiz verilecek. Ayrıca kampanyadan önceki 5 iş günü içerisinde (25-26-27-28-29 Aralık 2017) postaya verilen Posta Kargosu ve APS Kurye gönderilerine yurtiçinde %25 indirim uygulanacak ancak herhangi bir indirimden faydalanan göndericiler bu kampanyadan faydalanamayacak. PTT Başmüdürü Şahin Abak, yılbaşı için yapacakları kampanya için şunları söyledi; “Kampanya kapsamında, yılbaşından önceki 5 iş günü içerisinde postaya verilen Posta Kargosu ve Acele Posta Servisi Kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacaktır” dedi. Abak, yılbaşı kampanyasına özel hazırlanan tebrik kartlarının PTT iş yerlerinden ücretsiz olarak temin edilebileceğini, bu kartlar için sadece gönderi ücreti tahsil edileceğini söyledi.