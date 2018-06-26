Haber: Semih Baykal

Bolu PTT Başmüdürü Şahin Abak, Bolu halkına kaliteli, güvenli, hızlı ve daha yakından hizmet sunmaya devam ettiklerini söyleyerek, 12 adet hafif ticari araç 1 adet 14 M3 minibüs , 5 adet scooter motosiklet ,1 adet Mobil araç olmak üzere toplam 20 araç filosunu bünyelerine dahil ettiklerini açıkladı. Abak, “Ülkemizin en köklü, güvenilir ve saygın kurumlarından olan PTT , bugün klasik posta hizmetlerinin yanı sıra, posta, kargo-lojistik, bankacılık ve e-ticaret alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahip olan PTT vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini her geçen gün gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hizmetlerini çeşitlendiriyor ve geliştiriyor. 177 yıldır vatandaşlarımıza kesintisiz güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor” diye konuştu.

“ARAÇ FİLOMUZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEKTE”

Hizmeti halkın ayağına götürdüklerini belirten PTT Baş Müdürü Abak “Bolu PTT Başmüdürlüğü olarak; Hizmetlerimizi 8 merkez, 10 şube, 5 acente olmak üzere toplam 23 adet otomasyona açık işyeri, 2 adet mobil araç ve son olarak Bolu 14 Burda ve Hıgway alışveriş merkezleri de dahil edilerek 15 adet PTT matikle hizmet vermeye devam etmekteyiz. Buna ilaveten 2018 yılında açılması planlanan şubelerimiz ile lokasyonu belirlenen ATM’ler ile ilgili çalışmalar hızla devam etmekte olup, en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Mevcut posta ve dağıtım hizmetlerimizin kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için araç filomuz her geçen gün büyümekte olup şu an Başmüdürlüğümüz bünyesinde yeni araçlarımızı da filomuza katarak toplamda 19 araç , 15 motosiklet ve 2 mobil araç ile Bolu halkımıza kaliteli, güvenli, hızlı ve daha yakından hizmet sunmaya devam ediyoruz” dedi.