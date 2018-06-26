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26 Haziran 2018 Salı
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    • PTT’ye 20 yeni araç

    Bolu PTT Başmüdürlüğü, posta ve kargo dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere 12 adet hafif ticari araç 1 adet 14 M3 minibüs, 5 adet scooter motosiklet,1 adet Mobil araç (Seyyar PTT Gişesi) ve pazarlama hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek otomobil olmak üzere toplam 20 aracı filosuna dahil etti.

    26 Haziran 2018 Salı 14:02
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    PTT’ye 20 yeni araç
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    Haber: Semih Baykal

    Bolu PTT Başmüdürü Şahin Abak, Bolu halkına kaliteli, güvenli, hızlı ve daha yakından hizmet sunmaya devam ettiklerini söyleyerek, 12 adet  hafif ticari araç 1 adet 14 M3 minibüs , 5 adet  scooter motosiklet ,1 adet Mobil araç olmak üzere toplam 20 araç filosunu bünyelerine dahil ettiklerini açıkladı. Abak, “Ülkemizin en köklü, güvenilir ve saygın kurumlarından olan  PTT , bugün klasik posta hizmetlerinin yanı sıra, posta, kargo-lojistik, bankacılık ve e-ticaret alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahip olan PTT vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda faaliyetlerini her geçen gün gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hizmetlerini çeşitlendiriyor ve geliştiriyor. 177 yıldır vatandaşlarımıza kesintisiz güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor” diye konuştu.
    “ARAÇ FİLOMUZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEKTE”

    Hizmeti halkın ayağına götürdüklerini belirten PTT Baş Müdürü Abak “Bolu PTT Başmüdürlüğü olarak; Hizmetlerimizi 8 merkez, 10 şube, 5 acente olmak üzere toplam 23  adet otomasyona açık işyeri, 2 adet mobil araç ve  son olarak Bolu 14 Burda ve Hıgway  alışveriş merkezleri de dahil edilerek 15 adet PTT matikle hizmet vermeye devam etmekteyiz. Buna ilaveten 2018 yılında açılması planlanan şubelerimiz ile lokasyonu belirlenen ATM’ler ile ilgili çalışmalar hızla devam etmekte olup, en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Mevcut posta ve dağıtım hizmetlerimizin kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için araç filomuz her geçen gün büyümekte olup şu an Başmüdürlüğümüz bünyesinde yeni araçlarımızı da  filomuza katarak toplamda 19 araç , 15  motosiklet ve 2 mobil araç  ile Bolu halkımıza kaliteli, güvenli, hızlı ve daha yakından hizmet sunmaya devam ediyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, PTT, Başmüdürlüğü, Posta, Kargo

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