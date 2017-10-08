Haber: Esra Öztürk



TFF 1.Ligde Eskişehirspor, Balıkesir Baltok ve Gaziantepspor’a verilen 3’er puan silme cezası yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen uygulanması. Puan silme cezalarının uygulanması halinde ligde sıralamada önemli değişmeler yaşanacak. 9 puanla 10.sırada bulunan Balıkesirspor bir anda 6 puanla 14.sıraya gerilemiş olacak. Balıkesirspor’un aşağıya inmesiyle ligde 11.sırada bulunan Boluspor 10.sıraya yükselecek. 13.sırada bulunan 7 puanlı Eskişehirspor 4 puanla 15.sıraya düşecek. 6 puanlı 15.Manisaspor 3 puanla 17.sıraya kadar gerileyecek. Erzurumspor 14.sıraya, Denizlispor ise 16.sıraya çıkacak.