“Puggie”ı polis buldu

Haber: Nesrin Altuntaş

Yüz hatlarıyla çok ilginç olan ve puggie cinsi köpek, Asayiş Şubesinin dikkatini çekti. Sahipsiz bir şekilde Kalıcı Konutlar civarında gezen köpeğin durumundan şüphelenen polisler hemen harekete geçerek köpeği hemen koruma altına aldı.

Asayiş Şubesi personeli tarafından güvenli bir şekilde şubede koruma altına köpeğin sahibinin bulunabilmesi için polis araştırma başlattı. Asayiş Şubesi yetkilileri, köpeği bilen kişilerin müracaat etmesini ve bir an önce sahibine teslim edilmesini bekliyor.