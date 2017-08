Haber; Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Her gittiğimiz yerde, Bolu'nun her köyünde insanımızın gözünde vatan sevdasını her zaman görüyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Siz hizmetin her türlüsünün en iyisine layıksınız buna yürekten inanıyorum. Biz sizlerin sorunlarını çözersek vazifemizi yapmış adlediyoruz. Başka türlü rahat olabilmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu ve vatandaşlara etli pilav ikram edildi. Yemek ikramının ardından karakucak güreşleri yapıldı ve yöresel sanatçılar tarafından konser verildi.

Şenliğe, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Erçoşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik de katıldı.