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24 Mart 2018 Cumartesi
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    • PYD/YPG propagandası yapan şahıs tutuklandı

    Mudurnu ilçesinde, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşımlarda bulunduğu, devlet büyüklerini ve kurumlarını kötülediği iddia edilen orman işçisi tutuklandı.

    24 Mart 2018 Cumartesi 13:41
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    PYD/YPG propagandası yapan şahıs tutuklandı

    Haber: Semih Baykal

    Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde taşeron firmada işçi olarak çalışan ve sosyal medya hesabı üzerinden Zeytin Dalı Harekatına ilişkin paylaşımlarında terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce gözaltına alınan Cesur Karagül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından "sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşımlarda bulunduğu, devlet büyükleriyle TSK başta olmak üzere devlet kurumlarını kötülediği" gerekçesiyle Bolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrasında nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, şüphelinin evinde yapılan aramada 3,5 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Ilçesinde, Sosyal, Medya, Hesaplarından

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