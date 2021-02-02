Qatre İç Giyim Mağazası Highway’de Açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Pandemi sürecinde bünyesine 5 yeni markayı daha ekleyerek marka karmasını iyiden iyiye güçlendirmeye devam eden Highway Outlet, bir yeni markayı daha ziyaretçileri ile buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Yeni trend modelleri ile iç giyimde fark yaratmaya hazırlanan Qatre Lingerie İç Giyim mağazası Şubat ayının ilk günü ile birlikte Highway Outlet Z 115 nolu mağazada faaliyet göstermeye başladı. Açılışa özel net %30’a varan indirimlerin yer aldığı Qatre Lingerie mağazası, en moda iç çamaşırı, uyku giysileri, plaj giysileri ve birbirinden şık aksesuarları alışveriş merkezi ziyaretçileriyle buluşturacak.