Haber: BMA

Dördivan ilçesinde Belediye Başkanı Hamza Efe, belediye olarak yaptığı çalışmalarla halkın sevgilisi oldu. İlçenin gelişip güzelleşmesi, yenilikler ile kalkınması adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ve görüşmeler gerçekleştiren Başkan Hamza Efe, görevdeki 500 gününde yaptığı çalışmaları, görüşmeleri ve başlattığı projelerini hazırlattığı bir video ile paylaştı. Sanatçı Mustafa Cihat’ın “Hamza Yürekliler” adlı parçası eşliğinde devam eden videoda Başkan Efe’nin gerçekleştirdiği ziyaretlerden, ilçede yapılan çalışmalardan, hayata geçirilen projelerden fotoğraf kareleri yer alıyor.

“RABBİM BENİ SİZLERE MAHÇUP ETMESİN”

Videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Efe, “31 Mart 2019'da 50 bin Dörtdivanlı hemşehrimizin emaneti olarak tevdi edilen Dörtdivan Belediye Başkanlığı görevimizin 500 günlük değerlendirmesini bu emanetin sahibi olan siz aziz milletimizin takdirlerine sunarım. Rabbim beni sizlere mahçup etmesin. Dualarınızı bizden esirgemeyiniz. Emanetiniz emanetimizdir. Derdimiz Dörtdivan” notunu düştü.