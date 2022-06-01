Radara giren girene!

Haber: C. Kutay Aykan

28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hız denetiminde Karayolları Trafik Kanunu'na göre,

genel toplamda 133 araç ve sürücüye 66.498 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ülke genelinde yapılan eş zamanlı hız denetimi Bolu’da gerçekleştirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmalarına yöneltmek amacıyla 28-29 mayıs 2022 tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı ‘Hız denetimleri’ gerçekleştirilmiştir. Yapılan radar kontrollerinde ülke genelinde 22 bin 42 araç ve sürücüsüne ceza kesilmiştir” denildi.

Bolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan hız denetiminde ise 133 araç ve sürücüye toplam 66 bin 498 lira idari para cezası uygulandı.