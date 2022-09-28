Rahat durmayınca cezasına 10 yıl daha eklendi

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Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu olarak yargılanan Yılmaz D.’nin 18 yıl önce işlediği korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Zanlının, boşandığı eşi çocuğunu göstermediği için, 16 yaşındaki kayınbiraderi Revin Öztoprak’ı, okul kıyafetleriyle kaçırarak ormanlık alanına götürdüğü, ağaca bağlayıp, bağırmaması için kravatını ağzına soktuğu ve bıçakla saatlerce işkence yaparak öldürdüğü belirlendi. Davada tanıklık yapan, dönemin Bolu Emniyet Müdürü Uğur Gür’ün “Böyle vahşice işlenmiş bir cinayete meslek hayatımda ilk defa tanık oldum” dediği belirlendi.

YİNE GÜNDEME DAMGASINI VURDU

Bir suç makinası olan Yılmaz D.’nin, cinayet işlediği tarihte; dönemin Bolu İl Emniyet Müdürü olan Uğur Gür'ünde mahkemede tanık olarak dinlendiği ve Gür'ün, “O zaman kendisini yakaladık, çocuğu da kurtardık. Cezaevinde bir ay yattıktan sonra serbest kaldı. Bu kez intikam almak için akla hayale gelmeyecek işkence yapmış. Böyle vahşice işlenmiş bir cinayete meslek hayatımda ilk defa tanık oluyorum” dediği, mahkeme kayıtlarında tespit edildi. Halen Kırklareli Pınarhisar Kapalı Ceza Evi’nde müebbet hapis cezası ile tutuklu bulunan Yılmaz D.’nin tutukluluk halinin devamı için mahkeme tarafından resmi yazı gönderildi.

10 YIL CEZA DAHA ALDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Yılmaz D.’nin, 10 yıl hapis cezası alması dosyası İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi, yeniden incelenmesi gerekçesiyle dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi. Mahkeme heyeti, Yılmaz D.’yi Muhammet Ali Gökdağ’ın boğazını telle kesmeye çalışmak suçundan tekrar yargıladı ve yine 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz D. kayınbiraderini öldürmekten aldığı müebbet hapis cezasının yanı sıra kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan da 10 yıl hapis cezası almış oldu.