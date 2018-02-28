Haber: Gönül Olutürk

Milli Görüş Lideri Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölümünün 7 yıl dönemyle ilgili yazılı basın açıklaması yapan MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, Erbakan'ın başarılı bir akademisyen ve genç yaşta profesör olmuş bir isim olduğunu belirterek, "Teknik bir dehaydı. Siyaset ustası bir insandı. 1968'den 2011'e kadar 43 sene boyunca siyaset alanında başarılı bir çizgisi vardı. Türkiye sevdalısı bir insandı ve İslâm dünyasının umuduydu." diye konuştu. Başkan Abat, Milli Görüş kavramının Erbakan ile özdeşleşen en önemli kavram olduğunu aktararak şunları kaydetti: "Milli Görüş kavramı, insanımızın olaylara bakışında ekonomiden, tekniğe, sanattan, kültüre, dış politikadan siyasete milli bir bakış açısıyla yaklaşımını öngören bir kavramdı. Bu kavramı kazandırdı ve ağır sanayi hamlesini başlatan insandı. 1975-1978 yılları arasında Anadolu’muzun hemen her tarafında 200 tane ağır sanayi fabrikasının temellerinin atılıp hizmete alınmasının projelerini başlatmıştı. Bunlardan yaklaşık 100'e yakınının temellerini atabilmişti. O zamanlar malum medya ve malum kesimler dalga geçerdi. Erbakan'ın en önemli mirası son 13 yılda bu ülkede özgürlükleri, demokrasiyi genişleten, büyük kalkınma hamlesini başaran, halkına dünya kalitesinde kamu hizmeti veren, refah ve satın alma gücü artışını kazandırmış olan yeni Türkiye mimarlarını talebe olarak yetiştirmesiydi. Rahmetli Erbakan hoca öncülüğünde kurulan MÜSİAD, gün geçtikçe daha çok gelişiyor." Abat, Vefatının yedinci sene-i devriyesinde Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz dedi.