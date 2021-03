 “Rahmet, özlem ve minnetle…”

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner büyük hayırsever İzzet Baysal’ı, vefatının 21. sene-i devriyesinde andı. İzzet Baysal’ın vefat yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Suat Güner, “İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kurucusu, Bolu’muzun Babası hayırsever iş adamı, Vakıf insan merhum İzzet Baysal’ın aramızdan ayrılışının 21’nci yılında da her yıl olduğu gibi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Bolu’muza ve Üniversitemize eğitim ve sağlık alanında çok ciddi yatırımlar yaparak, bu alanlarda ilimizin Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri olmasını sağlayan İzzet Babamız bu özelliği ile cumhuriyetin örnek vakıf insanlarındandır” dedi.

“VAZİFEMİZ; İZZET BABAMIZIN BİZE BIRAKTIĞI MİRASI DEVAM ETTİRMEK”

Güner mesajında ayrıca, “Bolu’da yaşayan bizlerin; doğumundan ölümüne kadar İzzet Baysal’ın okullarından hastanelerine ilimize yaptığı bütün yatırımlardan yararlanmaktayız. Hayatımızın her aşamasında her an yanımızda hep O’nu hissettiğimiz için şehrimize İzzet Baysal kenti diyoruz. Bolulular olarak bizim vazifemiz; İzzet Babamızın bize bıraktığı mirası devam ettirmek ve gençlerimizin bu anlayışı devam ettirmesi için onlara daima İzzet Babanın hatırasını hatırlatmak olmalıdır. Allah İzzet Babamıza gani gani rahmet eylesin. Kurduğu vakıf Bolu’ya hizmet etsin ve vakıf medeniyetine örnek olsun” ifadelerine yer verdi.