Rahvan At Yarışları 4 Ağustos´ta

Haber: BMA

Geleneksel olarak düzenlenen Rahvan At Yarışları’nın 10. koşusu, 4 Ağustos 2019 Pazar günü saat 12.00‘de Mangallar Köyü yolu üzeri yeni Karayolları Bakımevi karşısındaki alanda düzenlenecek.

Yarışmada, dereceye girenlere ödül verilecek. Gerede Belediyesi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gerede Rahvan Atçılar Kulübü İşbirliği ile organize edilecek yarışlar nefesleri kesecek.

Baş 6 bin 500 TL, Baş altı 5 bin TL, Büyük Orta 4 bin 500 TL, Küçük Orta 4 bin TL, Dörtlü Tay 3 bin 250 TL, Üçlü Tay 3 bin TL, İthal A 2 bin 250 TL, İthal B bin 500 TL olmak üzere 8 kategoride düzenlenecek at yarışlarında, dereceye göre ödüller sahiplerine takdim edilecek. Ayrıca Deste ve İkili Tay katogorisinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri Gerede Belediye’si tarafından takdim edilecek. Yarışta Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun son çalıştayında alınan kurallar geçerli olacak. Kuralların işleyişi ve yarış platformuna dâhil edilecek atların gerekli kontrolleri, tertip komitesince gerçekleştirilecek.

“AMACIMIZ GELENEKSEL ATA SPORUMUZU TEKRAR CANLANDIRMAK”

Çocukluğundan beri iyi bir at binicisi ve hayvan sever olan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yarışlara destek olmak amacıyla ata bindi. Rahvan atlarının kendisi için ayrı bir yerinin olduğunu belirten Allar yaptığı açıklamada, “Rahvan at, binicisini sarsmadan uzun mesafe kat edebilen at demektir. Eskiden savaşlarda bu atlar kullanılmıştır. Biz de bu geleneği ve kültürü yaşatmak için böyle bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Amacımız dostluk bağlarını güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ata sporumuzu tekrar canlandırmak. Başta gençler olmak üzere herkese tanıtılmasını geliştirilmesini sağlamak. Bunun için de bu yıl 10.sunu gerçekleştireceğimiz Geleneksel Rahvan At Yarışlarımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.