Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Gençlik Spor Tenis Kulübü tarafından düzenlenecek olan turnuva için son başvuru tarihinin 16 Ocak 2019 olduğu öğrenildi. Gençler Bay ve Bayan kategorilerinde oynanacak olan turnuva Karaçayır Tenis Kortları’nda gerçekleşecek. Kupa mücadeleleri için gerekli bilgi ve başvurular Antrenör Musa Tuzcu’dan (0507 629 09 99) alınabilecek. Aynı zamanda Bolu Gençlik Spor facebook ve instagram sayfalarından da gerekli bilgiler alınabilecek.