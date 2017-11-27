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27 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Rakiplere duvar ördüler

    Boluspor’un lig’de üst üstte aldığı 3 galibiyette en dikkat çeken nokta Sait Karafırtınalar’ın oluşturduğu defans dörtlüsü dikkat çekti. Kırmızı Beyazlıların 3 maçında Furkan, Renato, Alim ve Umut Meraş dörtlüsü rakiplerine gol şansı vermedi.

    27 Kasım 2017 Pazartesi 11:07
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    Rakiplere duvar ördüler

    Haber: Semih Baykal

    Lig’de son üç hafta aldığı üst üstte galibiyetlerle 9 puan toplayarak, 8’nci sıraya yükselen Boluspor’da, moral yükseldi. Aldığı üst üste galibiyetlerle play off potasına girme şansı yakalayan kırmızı beyazlılarda son üç maçta sahaya çıkan defans dörtlüsü dikkat çekiyor. Sağ bek Furkan, stoperler Alim, Renato ve sol bek Umut Meraş, son üç maçta gösterdikleri performansla izleyenlerden alkış alıyor. Boluspor’un oynadığı son üç maçta da rakip takımlara gol izni vermeyen defans dörtlüsü takımının ataklarında oyun disiplininden kopmayarak ve mücadeleyi bırakmayarak galibiyetlerin temel taşları oldular. 

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