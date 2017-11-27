Haber: Semih Baykal

Lig’de son üç hafta aldığı üst üstte galibiyetlerle 9 puan toplayarak, 8’nci sıraya yükselen Boluspor’da, moral yükseldi. Aldığı üst üste galibiyetlerle play off potasına girme şansı yakalayan kırmızı beyazlılarda son üç maçta sahaya çıkan defans dörtlüsü dikkat çekiyor. Sağ bek Furkan, stoperler Alim, Renato ve sol bek Umut Meraş, son üç maçta gösterdikleri performansla izleyenlerden alkış alıyor. Boluspor’un oynadığı son üç maçta da rakip takımlara gol izni vermeyen defans dörtlüsü takımının ataklarında oyun disiplininden kopmayarak ve mücadeleyi bırakmayarak galibiyetlerin temel taşları oldular.