Haber: BMA

Beyaz et sektörünün öncü markası, Türkiye'nin ilk helal gıda sertifikalı markası Erpiliç, Ramazan ayına özel bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında Ramazan ayının her günü farklı bir Erpiliç yemek tarifi kurumun youtube kanalından yayınlanıyor. Erpiliç’in birbirinden lezzetli ürünleri ile yapılan yemekler birçok ailenin iftar sofralarını süslüyor. Erpiliç’in Ramazan ayı boyunca hergün farklı tariflerinin yer aldığı videolarını izlemek için youtube.com/erpilictavukculuk adresini ziyaret edebilirsiniz.