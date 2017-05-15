Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Ramazan ayının başlamasına az bir süre kala Bolulu vatandaşların dilinde, sebze ve meyve fiyatlarının artış göstereceği dedikodularına sinirlenen Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, şunları söyledi; “Esnaf olarak Bolulu vatandaşların hep ucuz sebze ve meyve yemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Boğazımızdan bu güne kadar haram lokma geçmedi ve geçmeyecekte. Şayet, fahiş fiyattan ürün satan pazarcı ve manav esnafımızı görür ve duyarsak da gerekeni yaparız. Böyle dedikoduların da yapılması çok yanlış. Bizler fırsatçılığın peşinde değiliz. Bunu yapan pazarcı esnafında gözünün yaşına bakmam” açıklamasını yaptı.

BÜYÜK MARKETLER DENETLENSİN

Başkan Altındal, kavun ve karpuz sezonunun da başladığını dile getirerek; “Şehrimizin hemen hemen her sokağında caddesinde büyük marketler var. Bunların bir çoğu kavun karpuzlarını satmak için kaldırımları işgal ediyorlar. Vatandaşlar kaldırımdan bile yürümekte zorluk çekiyor. Zabıta şimdiden bu konuda uyarıca ve caydırıcı çalışma başlatması lazım. Tezgahlarını kaldırımların tümünü kaplayacak şekilde açanlara gereken cezai işlemleri de gözünün yaşına bakmadan kanunlar çerçevesinde yapması gerekir. Pazarcı esnafı karda, soğukta, yağmurda, sıcakta canla başla 3-5 metrekare içerisinde tezgah açıp ekmek arası kazanmaya çalışırken, büyük marketlerin kaldırımları işgal etmesi doğru değildir” dedi.

YEŞİLLİK BOL OLACAK

Başkan Altındal, bu yaz ilimizde yeşilliğin bol olacağın da belirterek; “İl dışından gelen yeşilliklerin yanı sıra yerli üretim de Pazar tezgahlarında yerini alacak. Bir çok köylü vatandaşımız tarlasında, taze soğan, maydanoz, marul, ıspanak gibi yeşillik ekiyor. Tabi ki yeşillik çoğalınca ister istemez, fiyatlarda düşecektir. Bu yazın bol bol kavun, karpuz ve yeşillik tüketeceğiz. Bunu da fırsatçılık yapmadan başaracağız. Tekrar söylüyorum, fırsatçılık yapan, kendine yapar ve gereken cezayı da çeker”

CENNET ANALARIMIZIN AYAKLARININ ALTINDADIR

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, 14 Mayıs Anneler Gününü de unutmayarak; “Odamıza kayıtlı çok sayıda pazarcılık yapan annelerimiz bulunmakta. Bu annelerimiz her türlü hava şartlarına rağmen pazarda tezgah açıp ekmek parası peşindeler, çocuklarını en iyi şekilde okutmanın peşindeler. Başka pazarcı annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Unutulmasın ki cennet analarımızın ayaklarının altındadır. Annelerimiz bizim başımızın tacıdır. Ebediyete intikal etmiş olan analarımızı da rahmet anıyoruz” diye konuştu.