



Haber: Kasım ŞAHİN

Evcil, Ramazan ayının başlaması nedeniyle şu açıklamayı yaptı; “Mübarek Ramazan ayını karşılamanın sevinç, heyecan ve gönül huzurunu yaşıyoruz. Bu kutlu ayda iç muhasebe yapmalı, kendimizi ve çevremizi samimiyetle gözden geçirmeli, vicdan mizanını baştan ayağa kontrol etmeliyiz. Kırılan gönülleri onarmak, kararan yürekleri aydınlatmak, yabani kalpleri ehlileştirmek için rahmet dolu gün ve anlar bizi bekliyor.

Bir ay boyunca oluk oluk akacak mağfiret ve bereket çeşmesinden kana kana içmeyi umuyor ve diliyoruz. Orucu yalnızca yemeyerek, yalnızca içmeyerek tutmayacağız; tüm bedenimizle aynı anda oruca iştirak edeceğiz, ibadetimizi yerine getireceğiz. Elimiz, dilimiz, gönlümüz ve gözümüzle de oruç tutacağız; sözümüz, niyetimiz, aklımız ve hayallerimizle de oruçlu olacağız. Nefislerine teslim olmuş, vehimlerine rehin düşmüş, hırslarına yenilmiş, egolarına boyun eğmişler için değişen bir şey olmayacaktır. Tecrübelerimiz gösteriyor ki, bunlar yine Ramazan'ın mehabetine aldırış etmeden suizanlarına devam edecekler, kötülüklerini sürdüreceklerdir.

ulaştırmalıyız

Bu kutlu ayda iftar sofralarında sadece ekmeğimizi, sadece suyumuzu değil, sevgimizi, içtenliğimizi ve kardeşliğimizi de paylaşmalıyız. Sahurda çalan davulla kalkıp inançlarımızın nurani ışıklarını, hep birlikte pencerelerimizden semaya ulaştırmalıyız.

İnşallah manevi coşku ve lezzetin yaşandığı bir ay boyunca Türk-İslam alemi diriliş ve silkinişle birlikte sükûnete kavuşur.

Aziz milletimizin Mübarek Ramazan Ayınının manevi nimet ve güzelliklere vesile olması dileklerimle tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizi, hepimizi korusun ve gözetsin. Yardımını ve esirgemesini eksik etmesin"