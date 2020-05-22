Ramazan ayında gönül köprüleri kurdular

Haber: BMA

Gerede Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında esnaflara ve vatandaşlara 3 bin adet imsakiye dağıttı. Gerede Belediyesi’nin her yıl yaptırdığı ve vatandaşlar tarafından beğenilen imsakiyeler bir günde bitti. Belediye tarafından yaptırılan imsakiyelerde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 kural yer aldı.

BELEDİYE İLE YÜZLER GÜLDÜ

Gerede Belediyesi aş evinde hazırlanan sıcak aşlar Ramazan’ın ilk gününden itibaren koronavirüs salgınından korunmak için ‘evde kal’ çağrısına uyan ve aynı zamanda birinci derecede risk altında bulunan yaşlılara ve evinde yemek yapamayanlar için Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli aracılığı ile sefer taslarında ev ev, kapı kapı ulaştırıldı. Yaklaşık 90 aile kapılarına kadar gelen bu hizmet için başta Belediye Başkanı Mustafa Allar ve belediye personeline teşekkür etti.

1500’E YAKIN ERZAK KOLİSİ DAĞITILDI

Koronavirüs (covid-19) vakalarında artışların görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler Gerede ilçesinde Ramazan ayında da devam etti. Alınan önlemler ile ilçede vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Gerede Belediyesi çalışmalarını sürdürdü. Gerede Belediyesi, salgın sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara yaklaşık 1500 adet erzak kolisi dağıttı.

HAYIRSEVERLERDEN 2 BÜYÜKBAŞ HİBE EDİLDİ

Karma Organize Sanayi Bölgesinde temeli atılan bir fabrikanın töreninde kesilen 500 kilogramlık büyükbaş hayvan, ayrıca İlçede görev yapan doktor ve arkadaşları tarafından 200 kilogramlık büyükbaş hayvan belediye aşevine hibe edildi. Belediye mezbahanesi tarafından parçalanıp kuşbaşı ve kıyma olarak 2-3 kg’lık olarak poşetlenen etler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Gerede Belediyesi Ramazan ayının son gününde ise aşevinden yemek dağıtımı yapılan ailelere ev ev erzak yardımı yaptı. Sokağa çıkma yasağı başlamadan Belediye aşevinden sıcak aş yardımı yapılan engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ayrıca erzak kolisi ulaştırıldı.