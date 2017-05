Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’nun kasap esnaflarından 14 Kasap’ın sahibi Semih Kabadayıoğlu, Ramazan ayında gelecek olan zamdan şikayetçi olduklarını belirtti. Kabadayıoğlu, yaptığı açıklamada tüm ürünlere 5 TL zam beklediklerini söyleyerek “Eti biz şu anda kilosu 29 TL’ye kesiyoruz. Bunun üzerine yüzde 8 KDV koyuluyor. Aynı zamanda yüzde 20’de kemik firesi denen bir pay var. Bunların hepsini aldığımızda toplamında şu anda gelen etin 42 TL’ye maliyeti oluyor. Bakın bunun dışında personel gibi giderleri saymıyoruz. Şimdi önümezde Ramazan ayı var. Muhtemelen et 30 TL olacak ve biz de mecbur zam yapmak zorunda kalacağız. Yapacağımız bu zamda tahmini 5 TL fark olacaktır. Mesela ürünler üzerinden örnek vermek istersek dana kıyma şu an 40 TL ile iken 45 TL olacak, kuşbaşıda 50 TL iken 55 TL olacak” dedi.

“RAMAZAN AYINDA ZAMLAR YANSIMAYA BAŞLAR”

Kabadayıoğlu, açıklamasının devamında Ramazanda ayın zamların ürünlere yansıyacağını belirterek “Müşteri alım gücü düşüktü. Şimdi daha da düşecek. Şöyle örnek vereyim. Satışta zorlanıyoruz. Şu an gün ortasındayız ver burada seninle oturup rahatça röportaj yapabiliyorum. Etin bence şu anki kilosu 35 TL olmalı. Bence bu ramazan diğer ramazanlardan daha farklı. Çünkü etin kilosu çok pahalı. Eskiden Ramazan ayında toplu yemekler olurdu. Şimdi ise olmayacak. Toplu yemekler olsa bile bunların içinde et yemeği yer almayacak. Eski örf ve adetlerimizden fedakarlık yapacağız. Mesela şu an Polonya’da etin fiyatı 10 TL, Almanya’da 12 TL bizde ise 40 TL. Gelecek olan zam şu an bir çok ilde uygulanmaya başladı. Henüz Bolu’ya gelmedi. Bunun nedeni müşteri potansiyelinin az olduğu şehirlere sonradan geliyor. Bolu’ya da Ramazan ayı başlangıcında zamlar yansımaya başlar” ifadelerini kullandı.