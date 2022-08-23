Ramazan Çelik yeni şarkısı PÜF’ü yayınladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başta Bolu ve çevre iller olmak üzere Türkiye’de sayısız konser ve festivallerde insanları eğlendiren Ramazan Çelik, kısa bir aradan sonra yeni parçası ‘PÜF’ü paylaştı. Söz ve müziği Rıza Pınar’a ait olan ‘PÜF’ şarkısının yönetmenliğini Yüksel Torun yaptı.

Şarkı yoğun ilgi görerek kısa sürede 2 bin izlenmeyi geçti. Bolu'nun sevilen sanatçısı Ramazan Çelik, yeni şarkısının yayınlandığını kişisel sosyal medya adreslerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Çelik paylaşımında: “Yeni klip yayında dostlar! Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verdi.