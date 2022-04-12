Ramazan Çelik yeni şarkıya hazırlanıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Geredeli sanatçısı Ramazan Çelik, takipçileriyle yeni bir klip buluşturmaya hazırlanıyor. Sözleri, Mehmet Nuri Büyükyolcu’ya ait olan “İstemeye Geldiler Sevdiğim Seni” şarkısını seslendiren Ramazan Çelik, Aşağı Kuzören köyünde görüntülendi. Köy sakini tarafından video kaydına alınan Çelik, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bolulu Ünlü Sanatçı en son 4 Mart’ta “Olakalmış” isimli şarkının klibini sosyal medyada yayınlamıştı. “Olakalmış” çiftetellisi kısa sürede binlerce dinleme alırken, çekimleri devam eden “İstemeye Geldiler Sevdiğim Seni” şarkısı, ünlü sanatçının takipçileri tarafından ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.