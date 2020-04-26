Ramazan da ekmeğimize el atmayın!



Haber: Erdal Tanrıverdi

Her hafta yaptığı uygulamalarla gazete manşetlerine taşınan Mudurnu İlçe Belediye Başkanı Necdet Türker bu kez ilçe halkının ekmeğine el attı. Başkan Necdet Türker vatandaşa ucuz ekmek sağlayan belediye fırın işletmesini özelleştirdi. Adalet ve vatandaş odaklı belediyeciliğin en temel görevlerinden bir tanesi olan halk ekmek fırını açarak yurt genelinde halka ucuz ekmek yedirmeye çalışan belediyelere inat belediye ekmek fırınını özelleştiren Başkan Türker göreve gelir gelmez ekmeğe % 40 oranında zam yapmıştı. 1 lira olan 300 gr ekmeğin fiyatını 1.25’e gramajını ise 250 grama çekmişti. Ekmeğe zam yapmakla yetinmeyen Başkan Türker 2013’de Eski Belediye Başkanı Mehmet İnegöl tarafından kurulan fırını kapatarak ilçe halkının ucuz ekmek alma hakkını da ortadan kaldırmış oldu.

RAMAZAN DA OLMASA İYİYDİ

Fabrikada daha önce de ekmek üretimini yapan Hakkı Yiğit, Ergün Kırmızıöz, Barış Kocabay ve Sadettin Sarıkaya isimli kişilere belediye fırınını devreden Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker vatandaşın ucuz ekmek yediği belediye iştirakini kapatan nadir belediye başkanları arasına ismini yazdırmış oldu. İlçede ekmek üretiminin, bundan sonraki süreçte 4 kişi tarafından yapılacağı öğrenildi. Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, yaptığı açıklamada, "İhale ile halk ekmek fırınımızı encümen kararı ile satışa sunduk. Her şey belediye kontrolünde olacak. Ekmek gramajlarını belediye belirleyecek. Sadece satış konusunda onlar çalıştıracaklar. Bize kira ödeyecekler" dedi.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

İlçe halkı ise uygulamadan şikayetçi. Vatandaşlar, “Türkiye'de ekmek fiyatları başta olmak üzere birçok şeye zamlar geliyor. Bu çerçevede belediyelerin görevi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaktır. Vatandaşın temel ihtiyaç maddelerine rahatlıkla ve ucuza ulaşmasını sağlamaktır. Sosyal belediyeciliğin en temel görevlerinden bir tanesi de budur. Belediye başkanı elbette kaldırım yapacak. Elbette yol yapacak. Elbette çevre düzenlemesi yapacak ama bütün bunların yanında en çok ezilenin, kendisini en çok dışlanmış görenin, en yoksulun yanında olmakta belediyelerimizin en temel görevleri arasındadır. Hemde ramazan ayında bu yapılan vatandaşın ekmeği ile oynamaktır" yorumunu yaptılar.

Mudurnu İlçemizde iki özel sektör ve bir belediye olmak üzere üç fırın faaliyet gösteriyor. Belediye fırınında 250 gram ekmek 1.25 liraya özel işletmelerin sağladığı 250 gr ekmek ise 1.50 liraya satılıyor. Şimdi gözler Belediye fırınının özelleşmesi ile kaç gram ekmeğin kaça satılacağına çevrildi.