HABER: ESRA ÖZTÜRK
Serin ve yağışlı havanın Ramazan ayının ilk haftası boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacağı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta sonu yurdumuzda etkisini kaybedeceği. Yağışların kesileceği ve hava sıcaklığının artacağı; önce mevsim normalleri civarına, ardından yükselmeye devam ederek Ramazan ayının 2. Haftası ortalarında mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Uzun vadeli tahminlere göre; Mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklıklarının Ramazan ayının 2. Yarısında da yurdumuz genelinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Buna göre ilimizdeki hava şıcaklığı şöyle;
|
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre;
|
AZAMİ
|
ASGARİ
|
27 Mayıs 2017 Cumartesi
|
Çok bulutlu ve Gökgürültülü Sağanak yağışlı
|
18
|
8
|
28 Mayıs 2017 Pazar
|
Çok bulutlu ve Sağanak yağışlı
|
17
|
8
|
29 Mayıs 2017 Pazartesi
|
Çok bulutlu ve Sağanak yağışlı
|
20
|
7
|
30 Mayıs 2017 Salı
|
Çok bulutlu ve Gökgürültülü Sağanak yağışlı
|
20
|
9
|
31 Mayıs 2017 Çarşamba
|
Çok bulutlu ve Sağanak yağışlı
|
18
|
10
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!