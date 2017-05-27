HABER: ESRA ÖZTÜRK

Serin ve yağışlı havanın Ramazan ayının ilk haftası boyunca yurdun büyük bir bölümünde etkili olacağı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta sonu yurdumuzda etkisini kaybedeceği. Yağışların kesileceği ve hava sıcaklığının artacağı; önce mevsim normalleri civarına, ardından yükselmeye devam ederek Ramazan ayının 2. Haftası ortalarında mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Uzun vadeli tahminlere göre; Mevsim normalleri üzerine çıkan hava sıcaklıklarının Ramazan ayının 2. Yarısında da yurdumuz genelinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Buna göre ilimizdeki hava şıcaklığı şöyle;