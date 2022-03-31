Ramazan davulcuları geri döndü

Pandemiden önceki dönemde olduğu gibi bu Ramazan’da da ramazan davulcuları, mahalle mahalle gezerek, vatandaşları sahura kaldıracak. Mahallelerde davul çalmak isteyen kişiler mahalle muhtarından alacakları izin kağıdı ile müracaat edecekleri Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden kimlik belgesi alacaklar. Belediye başkanlığından resmi belge almayan davulcular mahallelerde davul çalamayacak.

35 yıldır ramazan davulu çalan Erol Bildinç, amacının bu geleneği yaşatmak olduğunu belirterek, “Bu yıl da Belediyemizin öncülüğünde ramazan davulu çalma başlayacağız. Arkadaşlarımızla birlikte bütün mahalleleri gezerek, vatandaşları sahura kaldıracağız. Tüm Müslümanların ramazan ayı mübarek olsun’’ dedi.