HABER: BMA

Veliler, “Biz evlerimizde sıcak yuvamızda otururken onlar dağlarda terör örgütlerine karşı bizler için çarpışıyor onlara bir nebzede olsun katkıda bulunabilmek adına böyle bir kampanya başlattık, bunlar onları soğuktan koruyacak, dualarımız da inşallah kurşunlardan koruyacak. Biz biliyoruz ki devletimizin ihtiyacı yok. Onların ihtiyaçları oldukları için değil, bizim onların yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, moral motivasyonları için, bir anne şefkatinin gücünü verebilmek için bunu yapıyoruz.” dediler.

Kampanya 8 Şubat 2018 Perşembe gününe kadar devam edecek. Örgülerin Teslim yeri Ramazan Dede Bilgievi.