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04 Şubat 2018 Pazar
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    • Ramazan Dede Bilgievi’nden anlamlı kampanya

    Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi velileri tarafından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canla başla çalışan Mehmetçiğe bir taraftan dua ederken bir taraftan da üşümesinler diye bere, eldiven ve boyunluk örme kampanyası başlatıldı.

    04 Şubat 2018 Pazar 10:34
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    Ramazan Dede Bilgievi’nden anlamlı kampanya
     

    HABER: BMA

    Veliler, “Biz evlerimizde sıcak yuvamızda otururken onlar dağlarda terör örgütlerine karşı bizler için çarpışıyor onlara bir nebzede olsun katkıda bulunabilmek adına böyle bir kampanya başlattık, bunlar onları soğuktan koruyacak, dualarımız da inşallah kurşunlardan koruyacak. Biz biliyoruz ki devletimizin ihtiyacı yok. Onların ihtiyaçları oldukları için değil, bizim onların yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, moral motivasyonları için, bir anne şefkatinin gücünü verebilmek için bunu yapıyoruz.” dediler.

    Kampanya 8 Şubat 2018 Perşembe gününe kadar devam edecek. Örgülerin Teslim yeri Ramazan Dede Bilgievi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Ramazan, Dede, Bilgievi

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