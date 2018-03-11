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11 Mart 2018 Pazar
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    • Ramazan Dede Bilgievini Tanıyorum

    Gerede ilçemizde Gerede Belediyesi bünyesinde kurulan Ramazan Dede Bilgievi, gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor.

    11 Mart 2018 Pazar 07:05
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    Ramazan Dede Bilgievini Tanıyorum

    Haber: BMA

    Sosyal ve kültürel birçok aktivitenin gerçekleştirildiği Ramazan Dede Bilgievi bu kez de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yeni bir projeye imza attı. Başlatılan ‘’Bilgievini tanıyorum, kitabımı okuyorum‘’ projesi kapsamında ilçedeki okulların 5, 6 ve 7. sınıfları Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievini ziyaret ediyorlar. Proje çerçevesinde Ramazan Dede Bilgievini ilk olarak Yeni Mahalle Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul Müdürü Nizami Özalp ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında tamamıyla yenilenen bilgisayar sınıfını, Kütüphaneyi, derslikleri ve şark odasını gezen okul öğrencileri ve öğretmenleri detaylı bilgi aldılar. İzletilen tanıtım filminin ardından öğrenciler bir süre kitap okuyup, okudukları kitapları kısa özetler şeklinde öğretmenleriyle paylaştılar. Program sonunda öğrencilere yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

    Başlatılan projeye ilişkin açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar şunları söyledi: ‘’İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile başlattığımız bu proje çerçevesinde Bilgievimizin nimetlerinden bütün öğrencilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bilgievimiz yıllardır güvenli internet, eğitim ve kütüphane hizmetlerinin daha çok tanınması, arttırılması ve eğitime verdiğimiz önemden dolayı bu projeyi hayata geçirdik.  Okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”  Açıklamasında öğrencileri de unutmayan Başkan Allar şu nasihatlerde bulundu: ‘’Geleceğin büyük adamları sizlerin içerisinden çıkacak. Memleketimize, Ülkemize Topluma yararlı bireyler olarak hayatınızı sürdürün. Aileleriniz sizlerin eğitimleri için mücadele ederken sizlerde onlara layık olun.”

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Ilçemizde, Gerede, Belediyesi, Bünyesinde

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