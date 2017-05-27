HABER: BMA

Belediye Veteriner Hekimi ve Zabıta Ekiplerince İlçedeki işyerlerinin denetimi yapılarak ruhsat, temizlik ve hijyen, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihinin geçmemesi, kullanılan ürünlerin ambalajlı olması ve soğuk hava depolarının çalışır durumda olması gibi konularda esnaflar uyarıldı.

Yapılan denetimler ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; İlçemizde faaliyet gösteren lokanta ve hazır yemek satışı yapan esnaflarımızdaki denetimlerimizi tamamladık. Halkımızın sağlığını tehdit edebilecek gıda maddelerinin satışının yapılmaması noktasında titizlikle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Veteriner hekim ve zabıta ekipleri tarafından kontrollerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Sağlık için uygunsuzluğu tespit edilen yiyeceklere rastladığımızda imhasını gerçekleştiriliyoruz. Ayrıca, halkımızdan hijyenik olmayan şartlarda satılan ve tarihi geçmiş gıdalarda ilgili, bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konudaki denetimlerimiz yoğunlaşarak devam edecek. Esnaftan isteğimiz, bozulmuş ve kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında tutmamalarıdır” dedi.