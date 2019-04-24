Ramazan ne zaman ilk sahur iftar oruç saat kaçta?

Haber: Esra ÖZTÜRK

2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra başlayacak. Ramazan ayının özellikle Müslüman Türk toplumunun dinî hayatında müstesnâ bir yeri vardır. Türk milleti, Ramazan'ı yılda bir defa gelen önemli bir misafir olarak kabul eder ve hazırlıklarını buna göre yaparlar.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayına az bir süre kaldı. Ramazan ayı bu sene 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Müslümanlar Ramazan hazırlıklarına başladı. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs gecesi idrak edilecek. 9 günlük ramazan bayramı tatili ise 3 Haziran'da öğleden sonra başlayacak. Bu arada 3 Haziran Ramazan Bayramının arefesidir. Ramazan bayramının birinci günü 4 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan bayramının 3.günüdür.

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