Haber: ESRA ÖZTÜRK

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin teklifi ile belediye alanını kapsayan ekmek fiyatları birlik yönetimi tarafından değerlendirilerek yeniden belirlendi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bolu Lokantacılar,Aşçılar,Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 07/04/2017 tarihli yazıları ile teklif ettiği Bolu Belediye alanını kapsayan ekmek fiyatları, Birlik Fiyat Tespit Komisyonundan Birlik Yönetim Kurulumuza gelen teklif değerlendirilmeye alınarak yapılan görüşmede Bolu Lokantacılar,Aşçılar,Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına tarifenin aşağıda olduğu gibi uygulanmasına,

300gr Ekmek: 1.50 TL

600gr Ekmek: 3.00 TL

900gr Köy Ekmeği: 4.50 TL

900gr Trabzon Ekmeği: 4.50 TL

450gr Ramazan Pidesi: 3.00 TL

Su esaslarla fiyat tarifesinin talepçi odaya tevdiine ve bu fiyat tarifesinin 19/04/2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulmasına 5362 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince tarifenin tasdikine ittifakla karar verildi.”

Esnafa Müjde

Bolu Lokantacılar, Aşçılar, Pastacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Abak esnaflara önemli bir müjde verdi. Esnaflar için başlatılan ücretsiz yeni nesil yazar kasa pos cihazı hakkında açıklama yapan Murat Abak, “Türkiye Lokantacılar Federasyonumuz ve Halk Bankası ile İmzalamış olduğumuz protokol gereği üyelerimize ücretsiz yeni nesil yazar kasa pos cihazı verilmektedir” diye konuştu. Ayrıca söz konusu uygulamadan faydalanmak için sadece oda üyeliği ve TESKOMB(Esnaf Kefalet Kooperatifi) üyeliği şartı aranmakta olduğu belirtildi.