Ramazan pidesi fiyat belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Ramazan ayına birkaç gün kala Bolu Lokantacılar Aşçılar Pastacılar ve Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Abak gazetemize özel açıklamada bulundu. Abak 300 gram Ramazan pidesinin 3 TL’den satılacağını söyledi. Abak askıda Ramazan Pidesinin geçtiğimiz yıllara olduğu gibi devam edeceğini belirtti. Abak yumurtalı Ramazan pidesinin 3.5 TL ile 4 TL arasında fırıncıların tercih edeceğini bildirirdi.

“LOKANTACILAR ZOR DURUMDA”

Bolu Lokantacılar Aşçılar Pastacılar ve Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Abak ayrıca lokantacıların da zor durumda olduğunu değinerek “Koronavirüs nedeniyle lokantacılarımız iflas eşiğine geldi. Lokantalarımız paket servis haricinde hiçbir uygulamaya gidemiyor. Bu nedenle özellikle lokantacılarımız fast food satıcılarımız zor duruma düştü. Bir çok lokantacımız ve fast food üreticimiz kiralarını ödeyemez duruma geldi. Paket servisle ne kadar kazanç sağlanabilir. Bu durum ortada. Üst makamlarımız ve hükümetimizin bir an önce lokantacılar ve fast food üreticileri için yeni bir paket açıklamalarını istiyoruz” dedi.