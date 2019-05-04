Ramazan pidesinin gramajı düşürüldü

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Abak, Ramazan pidesi için Bolu Esnaf Sanatkarlar Odası Birliğine yaptıkları 50 kuruşluk zammı alamadıklarını ancak bu yıl Ramazan pidesinin 350 gram yerine 300 gram 2 lira 50 kuruştan satılacağını belirtti. Yani Ramazan pidesinin fiyatı fırınlarda 300 gram 2.5 TL oldu.

Oda Başkanı Abak, kendilerinin 350 gram pidenin 3 liradan satılma teklifinin kabul görmemesi üzerine , fırıncılar odası olarak Ramazan pidesinde gramaj düşüklüğüne gitmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Öte yandan Bolu Belediyesi Halk Ekmek Fırınında bu Ramazanda, Ramazan pidesinin fiyatı da 350 gram 2 lira 25 kuruş olarak belirlenirken, baston ekmeğin fiyatı da 200 gram 75 kuruş açıklandı. Fırınlarda ise ekmek 250 gram 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edecek.