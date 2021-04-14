Ramazan sessizliği

Haber: Onur Akçelik

İlimizde koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan tedbirler ve Ramazan ayının da etkisiyle cadde, meydan ve parklarda sakinlik yaşandı. Ramazan heyecanı yaşayan vatandaşlar, her yıl Bolu Belediyesi başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun iftar çadırlarının kurulduğu Anıt Park'ta iftar yapamadı. Salgın öncesinde Ramazanın başlamasıyla insanların eş, çocuk ve akrabalarıyla yemeklerini hazırlayıp iftarlarını dualarla açtığı Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı'nda da sessizlik hakimdi.