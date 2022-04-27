“Ramazan sevinci” yarışmasının kazananları belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Ramazan Sevinci” konulu fotoğraf yarışmasında yapılan değerlendirmeler sonucu dereceye giren isimler belli oldu. İlimiz ortaokul ve lise öğrencileri, ramazan sevinçlerini fotoğraf, resim ve anılarıyla ilimizle paylaştılar.

''Ramazan Sevinci'' temalı fotoğraf, resim ve anı kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı ödüllerini takdim etti.

Ramazan Sevinci temasıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler;

Liseler arası düzenlenen Ramazan Sevinci temalı fotoğraf yarışması:

1. İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi İremnur Çamlı,

2. İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Armağan,

3. İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Ebrar Öztürk olmuştur.

Ortaokullar arası düzenlenen Ramazan Sevinci temalı resim yarışmasında;

1. Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Ada Kalaycıoğlu,

2. 100.Yıl Ortaokulu öğrencisi Sueda Soygök,

3. Şehit Ozan Özen Ortaokulu öğrencisi Qomar Al-Faris olmuştur.

Ortaokullar arası düzenlenen Ramazan Sevinci temalı anı yarışmasında;

1. Yukarısoku Ortaokulu öğrencisi Ebrar Esma Saykılı,

2. Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Ecrin Köylü,

3. Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencisi Ceyda Bulut oldu.