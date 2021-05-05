Ramazan tedbirleri işe yaradı

Haber: N. HalidAltundal

Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan Ramazan ayı tedbirleri ilimizde etkisini gösterdi. İlimizin ‘tam kapanma’olarak nitelendirilen dönem öncesindeki haftalık koronavirüs vaka sayısını içeren harita kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haftalık ortalama koronavirüs vaka sayısını içeren haritaya göre ilimiz Bolu’da salgının Ramazan ayı tedbirleri ile etkisini yitirmeye başladığı görüldü.

BİR HAFTADA 1583 VAKADAN 1147 VAKAYA

17-23 Nisan haftasını kapsayan haritada ilimiz Bolu’da 100 binde 504,13 olarak belirlenen vaka sayısı 24-30 Nisan haftasında büyük bir düşüş göstererek 365,31’e indi. Buna göre 314 bin 802 nüfuslu ilimizde 24-30 Nisan haftasındaki toplam vaka sayısı 1147 olarak tespit edildi. Buna göre geçtiğimiz hafta ilimizde günde ortalama 164 yeni vaka belirlendiği görüldü.