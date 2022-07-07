Ramazan Üzmez’in annesi vefat etti

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkan Vekili ve Ülkü Ocakları Yöneticisi Ramazan Üzmez’in annesi hayatını kaybetti. Üzmez, Annesi Huriye Üzmez’in vefatıyla ilgili şu sözleri söyledi, “İnna Leyhi Ve İleyhi Raceun biz Amentüye İman etmiş Müslüman Evlatlarıyız Kaza Kader hayır şer ölmek hak ölümden sonra dirilmek hak Hüsnü Şehadet ederim ki Merhume Annem Huriye Üzmez Mumine Saliha bir kul İdi. Son nefesinde nasıl yaşamışsa öyle veda etti bizlere. Cenazemiz perşembe günü ikindi namazına müteakip Bolu Dörtdivan Aşağı Duger Köyünde defnedilecektir. Eş, dost ve akrabalarıma teesurle duyurulur. Bu acı günümüzde hastanelerde yanımızda olan dostlarımızdan Allah razı olsun.”

Bolu Olay Gündem Gazetesi ailesi olarak Huriye Üzmez’e Allah’tan rahmet, Ramazan Üzmez ve ailesine Başsağlığı diliyoruz.