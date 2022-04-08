RAMAZANDA BUNLARA DİKKAT !

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Karşınızdaki insanlarla empati kurmayı ve çevrenizdeki insanlara yardım etmeyi sever misiniz? sizi bilmem ama ben empati kurmayı yani karşımdaki insanları dinlemeyi ve anlamak için çaba sarf etmeyi ve insanları küçük şeylerle mutlu etmeyi çok severim. Ancak biri benim bu iyi niyetimi suiistimal etmeye kalkarsa hiç gözünün yaşına bakmam.

Şimdi niye böyle başladın bir şey mi oldu? Diyeceksiniz. bana bir şey olmadı ancak bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz ay ramazan ayı yani insanların empati ve yardım duygularını çok yüksek olduğu bir aydayız. Ne yazık ki bazı kendilerini uyanık sanan, insanlar her zaman olduğu gibi bu ayda engelli kavramını ya da engellenen arkadaşlarımızın ismini kullanarak insanların bu güzel duygularını suiistimal edebiliyor.

İzin verirseniz geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın başından geçen olayı kısaca anlatmak istiyorum.

Bir gün arkadaşımız kafede otururken kafeden içeri bir adam girmiş. Ben şu kurumdan geliyorum engelliler için yardım topluyorum diye masaları gezmeye başlamış. İnsanlar ramazan olduğu için geri çevirmek istememişler ve hiç bir şey sormadan para vermişler. Sıra arkadaşımın masasına gelmiş tabii o beni tanıdığı ve bu yazıları takip ettiği için bazı şeyleri biliyor.

Adam: “Ben şu kurumdan geliyorum. Engelliler için yardım topluyoruz sizde katkıda bulunur musunuz? Deyince. Arkadaşım adama tabii ki katkıda bulunurum önce “valilik ten yardım toplamak için aldığınız izin belgesini görebilir miyim? Diye sorunca, adam şaşırmış. Önce ceplerini yoklamış o belge kurumda kaldı her halde demiş. Arkadaşım ayağa kalkmış adama dediğin kurum buraya çok yakın hadi birlikte gidelim sen bana o belgeyi bir göster demiş

Adam iyice paniğe kapılmış ve arkadaşıma bir şey demeden hızlıca kafeden çıkıp gitmiş. Ertesi gün arkadaşım beni aradı. Senin yazılarda anlattığın olayı dün ben yaşadım. böyle bir olay oldu dedi. Bende “ sen onu kolundan yakalayıp polise götürecektin elinden kaçırmışsın dedim” Ne bileyim ben adam birden kafeden çıktı yok oldu dedi.

Bakın bu tür olaylar maalesef özellikle Ramazan ayında çok oluyor. İnsanların güveni kurumların güvenilirliği ve isimleri zedeleniyor. O yüzden ne olur böyle bir durumda kalırsanız yani biri gelip sizden bu şekilde engellilerin ismini kullanarak para isterse valilikten veya dediği kurumdan aldığı izin belgesini görmeden para vermeyin. Yardım yapmayın, yapabiliyorsanız bu kişilerin o anda bir fotoğrafını çekin ve polisi arayıp ihbar edin.

Ayrıca bu şekilde engellenen bireylerin ismini ve fotoğrafını kullanıp sosyal medyada yardım kampanyaları düzenleyenlerde var. Araştırıldığında görüyoruz ki birçok paylaşımdan fotoğraftaki engellenen bireyin haberi yok banka hesap numarası valilik onaylı değil yani bağış toplamak için gerekli izinler alınmamış verdiğiniz paraların nereye gittiği belli değil. Eğer sosyal medyada bu tür durumlarla karşılaşıyorsanız yetkililere haber verin.

Bakın arkadaşlar bu tür yardımlar yapmak istiyorsanız kişilere değil kurumlara bizzat gidip veya ilgili dernek ve vakıfların resmi banka hesap numaralarını öğrenip o numaralara yardımlarınızı yapın. Hiç kimsenin iyi niyetinizi ve güveninizi suiistimal etmesine izin vermeyin. Zaten bence bizim en büyük sorunlarımızdan biride kendini uyanık sanan insanlar tarafından bu konularda iyi niyetlerin suiistimal edilmesidir.

Eğer biz bunları fark edip yaptığımız yardımları nerede kullanılacağını bilerek yaparsak daha fazla ihtiyaç sahibi insanın hayatına dokunuruz. Daha fazla engeli kaldırırız ve daha özgür daha güvenli bir ülkede yaşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber - Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 00:28