‘Ramazan’da gözüm üzerinde’





Yaklaşan Ramazan ayının il genelinde manevi iklimine uygun şekilde yaşanabilmesi için yürütülecek faaliyetler 'Müdürler Toplantısı’nda görüşüldü.

Başkan Özcan toplantıda, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim yöneticilerinin israfın çok olduğu toplu iftarlara katılmak yerine iftar sofralarında yetimler, ihtiyaç sahipleri, kimsesizler, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmelerinin çok daha uygun olacağını ifade etti.

Başkan Tanju Özcan, Ramazan ayı boyunca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağladığı desteklerin yanı sıra kamu ve özel sektör imkânlarının da seferber edilerek dar gelirli vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımların en üst seviyeye taşınmasını istedi.

Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde düzenlenecek iftar programlarında yetim çocuklar ile bir araya gelinmesi talimatı da veren Başkan Özcan, ayrıca gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilmesini işaret etti.

Haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat spekülasyonları gibi serbest piyasa koşullarına aykırı hareket eden işletmelere yönelik denetimlerin kesintisiz devam ettiğini, Ramazan ayında fırsatçılık yapmak isteyenlere karşı da teyakkuz halinde olunacağını ve bu konuda da denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Özcan, bu konuda mağduriyet yaşayan veya usulsüzlük tespit eden vatandaşların da haksız fiyat artışı şikayet bildirimlerini 444 26 58 nolu telefona ihbar etmelerini istedi.