Ramazan’ın bereketi yerel esnafta yaşanıyor

Haber: C. Kutay Aykan

İhtiyaç sahiplerine dağıtılan toplamda yaklaşık 250 Bin TL değerindeki Alışveriş çekleri ile sadece mahalle bakkallarından ve yerel marketlerden alışveriş yapılabilecek.Ramazan ayını her yıl dolu dolu geçiren Gerede Belediyesi; Aşevi ve diğer Ramazan faaliyetlerinin yanı sıra bu yıl Alışveriş Çeki uygulamasını hayata geçirdi. Hayata geçirilen Alışveriş Çeki uygulaması; ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra ilçede bulunan esnaflara da can suyu oldu. Gerede Belediyesi Basın Yayın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından uygulanan Sosyal Yardım Yönetmeliği formu sayesinde yapılan puanlama ile birlikte gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Uygulanan formlar sonrası Alışveriş Çeklerinden yaklaşık 500 aile yararlanıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlama adına ise; mahalleye en yakın bakkal ve market hangisi ise ihtiyaç sahibi vatandaş oraya yönlendirildi.

ESNAF MEMNUN

“Bu zor dönemde bizlere adeta can suyu gibi olan Alışveriş Çeki uygulamasından bakkal ve market esnafları olarak memnun kaldık. Her zaman bizler ile iç içe olan, dertlerimizi dinleyen Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a yaptığı bu uygulamadan dolayı teşekkür ediyoruz.”

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI RAMAZANLAR DİLİYORUM”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Biz Gerede Belediyesi olarak sadece Ramazan Ayı içerisinde değil, yılın her günü vatandaşlarımızın dertleri ile hemhal olmaya özen gösteriyoruz. Bu yıl Ramazan Ayında tamamen Belediye bütçemizden karşılanacak şekilde Alışveriş Çeki uygulaması yapmaya karar verdik. Basın Yayın-Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün titizlikle ve özenle yaptığı çalışmalar sonrası gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştık. Alışveriş Çeki uygulaması yapmaya karar verirken ilçemizdeki bakkal ve market esnaflarımızı da düşünerek, yapılan uygulama sayesinde esnaflarımıza da bir nebze olsun destek olacağımızın kanaatindeyim. Tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.