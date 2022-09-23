Rant için ne istedilerse yaptılar

Haber: Süleyman Kurt

İsra Holding, geliştirdiği “V” markalı projelerinden V Orman Resort’u doğanın kalbi Bolu-Mudurnu’da hayata geçirdi. Neredeyse tamamlanmak üzere olan projenin değeri bir günde üçe katladı. Peki ne oldu da bir günde rant dudak uçuklatacak seviyeye yükseldi?

“V” markalı inşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerine Bolu-Mudurnu’da ‘V Orman Resort’ turizm kompleks projesiyle başlayan İsra Holding, yüzde 95’i tamamlanan projede lansmanla birlikte satışlara başladı.

70 adet villa, 46 adet delux apart, 5 yıldızlı otel, termal su, sosyal tesisler, dinlenme alanları, cami ve kütüphanenin yer aldığı V Orman Resort Projesi yaklaşık 600 milyon liralık, yeni başladığı tarihteki dolar kuru ile hesaplandığında 110 milyon dolarlık bir projeydi.

NE İSTEDİYSE YAPTILAR

Proje 2018 yılında başladıktan sonra proje alanı yerleşim yerleri dışında olduğu için Bolu İl Özel İdaresi tarafından ruhsatlandırıldı. Kontrol ve gerekli inşaat izinleri Özel İdare tarafından verildi. İnşaat devam ederken İsra Holding, projede bulunan inşaat emsal değerinin yükseltilmesi için Bolu İl Özel İdaresine başvurdu. İşe başlarken inşaat izninde 0.60 olarak verilen emsal değerinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığı cevabını alan holding yetkilileri projeyi durdurdu. Proje emsal değerinin en az 1.50 olmasını isteyen holding bu çıkmaza çare aramaya başladı. Özel idareden istediği kararı çıkartamayan İsra Holding, inşaat alanına en yakın belediye olan Taşkesti Belediyesi yetkililer ile görüşerek aynı talepte bulundular. Firmanın talebini olumlu karşılayan Taşkesti Belediyesi çok tartışılacak işlemlere imza atmaya başladı.

9 ÜYEDEN 4’Ü RET ETTİ

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, holdingin proje alanının Taşkesti belde Belediyesi mücavir alanı içerisine alınması isteğini yerine getirdi. İsteği olumlu karşılayan Taşkesti Belediye Başkanlığı 16 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen Belediye Meclisi 1. oturumunda çok tartışılacak bir karar alarak rant alanını mücavir alan içine dahil etti.

Bolu’nun en küçük belediyesi olan Taşkesti Belediyesi belde merkezi ile 8 kilometre mesafesi olan söz konusu proje alanın mücavir alana dahil ederken çok trajikomik bir olaya imza attı. Belde ile proje alanı arasında bulunan iki köyü atlayarak projenin bulunduğu alanı mahalleye çevirdi. Proje alanı ile Taşkesti arasında yer alan Kuyucak ve Ekinören köylerini ise beldeye sınır olduğu halde mücavir alan içine almadı. Mücavir alan içine alınma kararı 9 üyeli mecliste 4 üyenin ret kararı nedeniyle oy çokluğuyla geçti.

BÖYLE RANT GÖRÜLMEDİ

Taşkesti belde Belediyesi’nin aldığı mücavir alan kararının yasal onay ve planlama süreci beklenirken, emsal artırımını beklemeyen İsra Holding inşaata hemen başladı. 16 Haziran 2020 tarihinde alınan kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ve takiben altı aylık imar planı hazırlanması süreci biter bitmez Belediyeye başvuran İsra Holding, 27 Eylül 2021 tarihinde verdiği dilekçe ile imar planlarında tadilat istedi.

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, 2 Şubat 2022 tarihinde olağan üstü topladığı belediye meclisinden İsra Holding’in talep ettiği emsal değeri için imar tadilatı değişikliğini yaptı. İsra Holding’in istediği 1.50’lik emsal değerinin üzerinde bir değer olan 1.60’lık emsal kararı meclisten yine bazı üyelerin oy vermemesi nedeniyle oy çokluğu ile çıkarıldı. Projenin inşaat alanı izni tek kararla yüzde 150 oranında büyütülmüş oldu. 110 milyon dolarlık projenin değeri bir anda 260 milyon dolara yükseldi.

İlçe merkezinden büyük olan 50 hektarlık bir alanı hem de, arada bulunan birçok yerleşim yerini atlayarak mücavir alana dahil edip sonrasında inşaat firmasına milyon dolarlık rant sağlayacak kararlara imza atan Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan’ın ret oyu kullanan belediye meclis üyelerine baskı kurduğu iddia edildi. Karar, Meclis üyesi Mehmet Çahan, Rüstem Bozdoğan, Recai Kocamadenci ve Emin Karayakalı’nın ret oyları sonucu oy çokluğu ile geçmişti.