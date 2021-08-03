Rant mı? Terör mü?

Haber: C. Kutay Aykan

Ülkemiz günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri kullanılamaz hale geldi, pek çok vatandaşımız evlerinden oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. Buna göre, 35 ilimizdeki 129 yangının 122'si kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale sürüyor. Fahrettin Altun'un son paylaştığı verilere göre ise son 6 günde 35 ilimizdeki 129 yangının 122'si kontrol altına alındı. 7 noktada süren yangınlara ise müdahale devam ediyor. Hafta başından bu yana Antalya, Muğla, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Çanakkale, Kayseri, Edirne, Kütahya, Aydın, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Balıkesir, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Bitlis, Kahramanmaraş, Çorum, Isparta illerinde yangınlar meydana geldi. Bu yangınların neden çıkmış olabileceğini, bu yangınların çıkmasının sebebinin rant mı? Yoksa bir terör olayı mı? Olduğunu Bolu halkına mikrofon uzatarak düşüncelerini aldık. İşte vatandaşlarımızın söyledikleri;

“PROVOKASYON AMAÇLI OLABİLİR”

Süleyman Altok provokasyon olabileceğini belirterek “Bence terör olayı ama şu şekilde provokasyon amaçlı olabilir. Zaten ülkede gündemde birkaç olay üst üste geliyor. Mesela Konya’daki 7 kişinin katliamı onu da Kürt- Türk olayına çevirmeye çalışıyorlar. Bence şahsi görüşüm insanları ayrıştırmaya yönelik planlar diyelim ben öyle düşünüyorum”ifadelerini kullandı.

Muhammed Hoşel “Bence terör olayları ama insanları ayrıştırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum”dedi.

Tuğçe Turhan, “Zaten bütün haberlerle de söylemişler oradaki insanlar biz gördük biçimsiz giyindiklerini ifade ettiler. Rant mücadelesi olduğunu sanmıyorum” İfadelerini kullandı.

“YAPAN İNSAN ALLAH’INDAN BULSUN”

Rukiye Çambel, “Yapan insan Allah’ından bulsun. Biz insanlardan geçtik ama hayvanın evidir sonuçta. Hayvanın ne suçu var öyle yapana insanı Allah’a havale ediyorum” dedi.

Mustafa Ekinci“Bana Göre terör olayı rantı zannetmiyorum. Terör olayı daha mantıklı geliyor. Geçmişimizde olmamış olaylar değil. En mantıklı akla en yatkın olanı bu kasıtlı olarak yakılıyor diye düşünüyorum ben” diye söyledi.

“Yakanın da ciğeri yansın”

Bedriye Doğan, “Yakanın da ciğeri yansın Ne olursa olsun. İster terör olayı ister rant olsun

“ÇOK ÇİRKİN ÇOK ADİ BİR ŞEY”

Hacer Ölçer, “Bunu yakana vicdanız derim ben. Yazık insanlara da yazık hayvanlara da yazık Ayıp bir şey günah bir şey böyle olmaması gereken şeyler bunlar bilmiyorum ben bunları düşünüyorum. Onlar yanarken ben üzülüyorum ağlıyorum insanlara. Terör mü bilemem orasını devlet bilsin ben bilemem” diye konuştu.

“BİZİM NE OLACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL”

Abant’ta yaşayan ve tedirgin olduğunu söyleyen Badegül Özcan, “Bu dünyada yapan öbür dünyada da bulur. Hepimizin başına gelebilir. Biz Abant’ta oturuyoruz. Bizim Ne olacağımız belli değil. Hepimiz diken üstüneyiz. Şu anda pikniğe gidemiyor insanlar. Ateş yakamıyor. Günlerimiz kısıtlamalarla geçti şimdi de bunlar çıktı Allah’ından bulsunlar. Bence terör ben öyle düşünüyorum. Çünkü hiçbir Türk insanı bu kadar vefasız olamaz” ifadelerini dile getirdi.

“ÜZÜLMEYİP DE NE YAPACAĞIZ GÜLELİM Mİ YAVRUM”

Çıkan orman yangınlarına çok üzüldüğünü dile getiren Armağan Mühürcüoğlu, “Yavrum yanıyor bak her tarafta. Bu kasıtlı yapılma Öyle diyorum ben. Hepsi var. Türkiye yanıyor yanıyor kavruluyor. Üzülüyoruz Üzülmez olur muyuz yavrum ağaçlarımız gitti her şeyimiz gitti börtü böcek insanlar hepsi gitti. Üzülmeyip de ne yapacağız gülelim mi yavrum” dedi.

Ali Eyüp, “Bence terör olayı. Yardımlar çok düşük. Böyle olmaması gerekiyor daha iyi yardımlar yapılabilir. Benim düşüncem o açıdan.”

“OTEL YAPMAK İÇİN YAKILMIŞTIR”

Çıkan yangınlarda turizmin etkisi olduğunu savunan Giray Saçlıoğlu, “Terörle alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Turizm koronadan dolayı çöktüğünden bir sonraki seneye otel yapmak için yakılmıştır büyük ihtimal” ifadelerini kullandı.

Ramazan Uzun Ülkemizin Güzelliğinden bahsederek,“Terör olayıdır. Ben Tır Şoförüyüm Avrupa’yı geziyorum. Türkiye gibisi yok Vatanın her yeri cennet bölünmez. Bizim Suriyeli Afganlı Iraklı olma şansımız yok. Ya öleceksin ya vatanı kurtaracaksın” Dedi.