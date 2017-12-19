Haber: Semih Baykal

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın, Gölcük’ün imara açılması konusunda yazılı bir basın açıklaması yaparak şunları söyledi; “ Bilindiği üzere Gölcük, cennet ülkemizin nadide köşelerinden biridir, Bolu’nun gerek Türkiye’ye gerekse dünyaya tanıtımında ön plana çıkmış bir doğa harikasıdır. Bugün Bolu dendiğinde Türkiye’nin her köşesindeki vatandaşın aklında Gölcük’ün kart postalları süsleyen fotoğrafları canlanır, Gölcük Bolu’nun adeta yüzü ve markası haline gelmiştir. Meydanlara, turizm kitapçıklarına “Tabiatın Kalbi Bolu” yazanlar bugün ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Doğal güzellikleriyle markalaşmayı hedef edinmiş yerel yönetim, doğayı katlederek neyi hedeflemektedir? Ülkemizin her yanını parsel parsel ihale edilmesine göz yumanlar bugün de tabiatın kalbine giden ana damarlardan birinin yok edilmesine seyirci kalmaktadır” dedi.

“BİZ UNUTMADIK, UNUTMAK İHANETTİR”

Açıklamasının devamında Aydın; “Bundan üç yıl önce yine Gölcük’ ün giriş tarafında yol çalışması ve bungalov ev inşaatı çalışması yapıldı. Bu çalışmada ağaç kesilmeyecek dediler lakin kaç ağaç kesildiğini Bolu halkından sakladılar. Bolu orman işletmesi o gün ağaçları damgalamadığı için soruşturma geçirdi ve geriye dönük sahte evrak tanzim etmeye çalıştılar. Halkımıza hizmet etmek için bu bungalov evleri yapıyoruz dediler, peki hangi evi bugüne kadar halkımızın kullanımına açtılar? Belediye yöneticileri ve AKP yöneticileri, Bolu Halkımızın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Biz unutmadık, unutmak ihanettir. Hatırlatmak da görevimizdir” diye söyledi.

“DİRENCE DESTEK VERİYORUZ”

Son olarak Bolu halkının Gölcük katliamına karşı göstermiş olduğu direnişi desteklediklerini açıklayan Aydın; “ Bizler İYİ Parti İl Başkanlığı olarak; Allah vergisi bu güzelliğe sahip çıkmak yerine rant uğruna pazara çıkarılmasını kabul edemiyor ve duyarlı Bolu halkının Gölcük katliamına karşı göstermiş olduğu dirence destek veriyoruz” diye ifade etti.