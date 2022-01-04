Raporlandırma hizmeti alınacak

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMETİ DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Raporlandırma hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ TETKİK RAPORLANDIRMA HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İhaleyi 500 milyon liraya 3 firma ortak aldı
İhaleyi 500 milyon liraya 3 firma ortak aldı
  1. Bolu

banner128

banner124