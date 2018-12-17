İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi Geçtiğimiz aylarda Mudurnu ilçesinde Arap müşterilere satılabilmesi için şato mimarisinin kullanıldığı Burj Al Babas konutlarının da bulunduğu Sarot Grup bünyesindeki 3 şirket için iflas kararı vermişti. Arap müşterilere satılması için yaptırılan ve şato mimarisinin kullanıldığı Burj Al Babas yapıtları ilçenin tarihi dokusunu bozduğu için vatandaşların tepkisini çekmişti.Ticaret Mahkemesi Mudurnu ilçesinde bulunan Burj Al Babas konutlarının da içinde bulunduğu Sarot Grup için verdiği iflas kararı halkında açıklamalarda bulundu.

RAPORLAR İNCELENDİ

İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi ise Sarot Grup bünyesinde bulunan 3 şirketin iflas kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme tarafından verilen kararda, geçici komiser heyeti tarafından hazırlanan rapor taraflara tekrar bildirildi. Komiser heyeti mahkemeye verdiği raporda projeyi, şirket tarafından sunulan konkordato ön projelerinin uygulanmasının mümkün olmadığı ve kesin mühlet yönünde karar verilmesinin yararlı olmayacağı görüşünü belirtti. Komiser heyetinin raporunu değerlendiren mahkeme şirketlerin iflas kararının gerekçesini mali durumun iyileşmesi, önceden ve ileride doğacak borçları ödeme konusunu gerçekçi bulmadığını açıkladı.