Rasim Başkan eskiyi göstererek yeniye dikkat çekti

Haber: Erdal Tanrıverdi

2006 yılında Bolu’da 25 yaşında Türkiye’nin en genç Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapan Rasim Özdemir bir video paylaşarak eski günleri yad etti. Belediyenin eski dönemlerini hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, şimdiki dönemde yapılan yeniliklere dikkat çekti.

“NEREDENN NEREYE....”

“Yıl 2006. 25 yaşındayken, Türkiye’nin en genç Belediye Meclis Üyesi olarak Bolu Belediyesi Meclisi’nde, Meclis tutanaklarını seçilmiş Meclis Üyelerine verilmesini yasaklayan karara karşı geldiğim konuşmam… O dönemde tutanaklar biz seçilmiş Meclis Üyeleriyle bile paylaşılmazken, şimdilerde şeffaf yönetim anlayışıyla tüm Meclis Toplantıları canlı yayınlanıyor. Neredenn nereye.... Yıllar sonra VHS kayıttan elime ulaşan bu video anılarımı tazeledi”