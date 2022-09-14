Rasim Özdemir Park Bahçeler Müdürlüğüne vekâlet edecek



Haber: C. Kutay Aykan

Uzun yıllar Park ve Bahçeler Müdürlüğü yapan Aylin Aydın bu görevden alındı. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla Alaaddin Yılmaz döneminden bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevini yürüten Aylin Aydın bugün itibariyle yeni görevine başlayacak.

Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın imzası ile Özel Kalem Proje Müdürlüğü'ne birim müdürü olarak atandı.

Park Bahçeler Müdürlüğü’ne Aydın’ın yerine Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir vekâlet edecek.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 09:31