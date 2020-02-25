Haber: Aysun Beykoz

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi’nin 14.Olağan Genel Kurulu SMMO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda başkanlık görevini yürüten Raşit Aydın yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Necdet Gören’in Divan başkanı olarak yönettiği genel kurulda, Yönetim Kurulu Reşat Demirel, Erhan Beykoz, Atilla Yılmaz, Sevgi Erdoğan, Şenol Özer, Sabahattin Akman’dan oluştu. Derneğin yeni dönemde Denetleme Kurulunda; Nihat Başer, Hayati Aslan, Durmuş Boran, Disiplin Kurulunda ise Fatma Zehra Aydın, Emine Nural Çıngı, Resmiye Kahruman görev yapacak. Genel Kurul (Kurultay ) temsilcileri ise Turgay Özbakır ve Ahmet Özmen olarak belirlendi. Seçilen yeni yönetim Atatürkçü Düşünce Derneği’nin değiştirilen yeni tüzüğüne göre 3 yıl süreyle görev yapacak.