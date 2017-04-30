Haber: BMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, belediye personeli ile piknik yaptı. Personel ile fotoğrafını “1 Mayıs Bayramını personelim ile kutluyoruz” yazısıyla sosyal medyada paylaşan Başkan Recai Çağlar, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat olmasını diliyorum. Millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlamda milletimizden aldığımızgüçle, daha güçlü, daha huzurlu bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu anlamlı günü biz de Yeniçağa Belediyemizin özveriyle çalışan değerli personelim ile kutluyoruz. Fırsat buldukça personelimiz ile biraraya geliyoruz. Bu anlamlı günde de yine personelimizi yalnız bırakmayarak piknik düzenlemeye karar verdik ve değerli çalışanlarımız ile doyasıya eğlendik. Tüm personelime katıldıkları için teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile başta belediye personelim olmak üzere tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, en içten duygularımla kutluyor ve verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.