Haber: BMA

Yeniçağa Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımı ve turizm açısından ilgi odağı haline gelmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında bir tanıtım videosu hazırlandı. Yeniçağa Belediyesi sosyal medya sayfasında yayınlanan videoda Yeniçağa Gölü’nden, ormanlardan, ilçe merkezinden görüntülerin yanısıra ünlü Halk Aşığı Şair Dertli’nin mezarından görüntüler yer alıyor. İlçenin havadan ve yerden çekilen görüntüleri takipçiler tarafından büyük beğeni toplarken belediyenin sosyal medya sayfasından “Doğanın kalbi! Bolu'nun incisi Yeniçağa ilçesi“ başlığıyla paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi ve yüzlerce kez de paylaşıldı. Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ise konuyla alakalı yaptığı konuşmada, “Yeniçağa Belediye Başkanlığı olarak ilçemizi tanıtmak ve ilçemiz dışında yurtiçi ve yurtdışında ikamet eden hemşehrilerimizin ilçemizdeki gelişmelerden haberdar olması için sayfamızda yayınladığımız ilçemizin tanıtım videosunun görüntülenme oranı kısa sürede binlerce kez görüntülendi ve paylaşıldı. Daha geniş ve ayrıntılı tanıtım filmimizi önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Siz değerli hemşehrilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizin turizmde ilgi odağı olması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz ve girişimlerde bulunacağız. Doğanın kalbi Bolu’nun incisi ilçemizi turizm merkezi haline getireceğiz” dedi.



